Людмила Киченок продолжает выступать на турнире WTA в Брисбене

Новости спорта:Украинка выступает в паре с китаянкой Чжаосюань Ян.

Людмила Киченок пробилась в четвертьфинал парного турнира WTA в Брисбене.

Украинка выступает с китаянкой Чжаосюань Ян, в паре с которой в первом раунде обыграла австралийский тандем Саманты Стосур и Эллен Перес в трех партиях.

В четвертьфинале Киченок и Ян встретятся на корте с Дарьей Юрак и Алисией Росольской в пятницу, 10 января.

По итогам первого раунда одичночные соревнования в Брисбене покинули две первых ракетки Украины — Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

WTA. Брисбен. Парный турнир. 1/8 финала

Эллен Перес / Саманта Стосур (Австралия) — Людмила Киченок / Чжаосюань Ян (Украина / Китай) 1:2 (6:3, 6:7(2), 6:10)