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Пятница, 10.01.2020
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В полуфинале ATP Cup 2020 Сербия встретится с Россией

В полуфинале ATP Cup 2020 Сербия встретится с Россией
16:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Вторая ракетка мира Новак Джокович принес сборной Сербии победу в матче с Канадой в четвертьфинале ATP Cup в Сиднее (Австралия).

Он обыграл Дениса Шаповалова со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность поединка составила: 2 часа 40 минут.

Джокович 4 раза подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 15 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

В первом матче Душан Лайович оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:2.

В полуфинале сборная Сербии встретится со сборной России, которую представляют Даниил Медведев и Карен Хачанов.

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ATP Cup в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования завершатся 12 января. Призовой фонд турнира составляет € 13,5 млн.

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Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса, ATP Cup, ATP Cup-2020.
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