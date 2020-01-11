Скачать
Суббота, 11.01.2020
Украина проиграла Северной Македонии на последней секунде
Украина проиграла Северной Македонии на последней секунде
Тайсон: Кличко был бы среди лучших даже во времена Али
Тайсон: Кличко был бы среди лучших даже во времена Али
Кларисса Шилдс побила рекорд Ломаченко (Видео)
Кларисса Шилдс побила рекорд Ломаченко (Видео)
Сербия смяла Россию в полуфинале ATP Cup-2020
Сербия смяла Россию в полуфинале ATP Cup-2020

Украинка Ястремская выступит в основной сетке турнира WTA Premier в Аделаиде

Украинка Ястремская выступит в основной сетке турнира WTA Premier в Аделаиде
13:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Даяна Ястремская сыграет на теннисном турнире в австралийской Аделаиде.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в основной сетке турнира WTA Premier с призовым фондом 848 тыс долл в Аделаиде (Австралия).

В первом раунде 19-летняя одесситка, которая занимает 22-е место мирового рейтинга, встретится с одной из победительниц квалификации или "лаки-лузером".

Соревнования пройдут с 13-го по 18 января.

Андрееску снялась с Australian Open-2020

Напомним, что на этой неделе Даяна выступала в Австралии на турнире WTA Premier в Брисбене, где проиграла стартовый матч 9-й "ракетке" мира Кики Бертенс из Нидерландов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Аделаида, Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Австралии акулы съели футболиста
02 Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом
03 Ливерпуль в шаге от рекорда
04 Контракты игроков Барселоны будут содержать пункт "анти-Пике"
05 Барселона потеряла Суареса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь