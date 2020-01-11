Украинка Ястремская выступит в основной сетке турнира WTA Premier в Аделаиде

Новости спорта:Даяна Ястремская сыграет на теннисном турнире в австралийской Аделаиде.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в основной сетке турнира WTA Premier с призовым фондом 848 тыс долл в Аделаиде (Австралия).

В первом раунде 19-летняя одесситка, которая занимает 22-е место мирового рейтинга, встретится с одной из победительниц квалификации или "лаки-лузером".

Соревнования пройдут с 13-го по 18 января.

Напомним, что на этой неделе Даяна выступала в Австралии на турнире WTA Premier в Брисбене, где проиграла стартовый матч 9-й "ракетке" мира Кики Бертенс из Нидерландов.