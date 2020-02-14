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Бондаренко вылетела с парной сетки турнира в Хуахине

Бондаренко вылетела с парной сетки турнира в Хуахине
18:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: БТУ

Новости спорта:Екатерина Бондаренко покинула турнир в Таиланде.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вместе с таиландкой Тамарин Танасугарн вылетела с парного разряда турнира WTA в Хуахине.

Обидчицами украинско-тайского дуэта стали австрийка Барбара Хаас и Эллен Перес из Австралии, которые победили в двух сетах — 6:3, 6:4.

Ранее в 1/8 финала Бондаренко и Танасугарн справились с японский дуэтом Эри Ходзуми и Макото Ниномия, обыграв их со счетом 6:3, 6:1.

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До этого Бондаренко выступала в парном разряде Australian Open, но в паре с сербкой Александрой Крунич Катерина покинула турнир после первой же игры.

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Элина Свитолина, Екатерина Бондаренко, Новости спорта, Новости тенниса.
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