Бондаренко вылетела с парной сетки турнира в Хуахине

Новости спорта:Екатерина Бондаренко покинула турнир в Таиланде.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вместе с таиландкой Тамарин Танасугарн вылетела с парного разряда турнира WTA в Хуахине.

Обидчицами украинско-тайского дуэта стали австрийка Барбара Хаас и Эллен Перес из Австралии, которые победили в двух сетах — 6:3, 6:4.

Ранее в 1/8 финала Бондаренко и Танасугарн справились с японский дуэтом Эри Ходзуми и Макото Ниномия, обыграв их со счетом 6:3, 6:1.

До этого Бондаренко выступала в парном разряде Australian Open, но в паре с сербкой Александрой Крунич Катерина покинула турнир после первой же игры.