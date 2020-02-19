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Сестры Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира в Дубае

Сестры Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира в Дубае
21:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинки обыграли российско-китайскую пару в матче второго раунда.

Украинcкие теннисистки Людмила и Надежда Киченок пробились в 1/4 финала парного разряда на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае.

В матче второго круга спортсменки обыграли китаянку Дуань Иньин и россиянку Веронику Кудерметову. Поединок продолжался 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 10:7.

В четвертьфинальном матче сестры Киченок встретятся с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Чжан Шуай.

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Напомним, что в рамках первого круга украинки переиграли хорвато-казахстанскую пару Дарья Юрак/ Ярослава Шведова.

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Теннис, Новости тенниса, Надежда Киченок, Людмила Киченок.
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