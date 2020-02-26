Скачать
Среда, 26.02.2020
Беседин отстранен от футбола на год
Беседин отстранен от футбола на год
Шахтер определился с составом на ответный матч с Бенфикой
Шахтер определился с составом на ответный матч с Бенфикой
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open

Бондаренко ударно стартовала в парном разряде Акапулько

Бондаренко ударно стартовала в парном разряде Акапулько
08:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: БТУ

Новости спорта:Катерина Бондаренко в паре с Шэрон Фичмен из Канады вышла в четвертьфинал турнира в мексиканском Акапулько.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Шэрон Фичмен из Канады вышла в четвертьфинал турнира в мексиканском Акапулько.

Украинско-канадская пара добыла волевую победу в противостоянии с Марией Боузковой и Ренатой Ворачовой из Чехии, сумев отыграться по ходу поединка.

В первом сете чешки оказались сильнее со счетом 6:4, после чего Бондаренко и Фичмен сравняли счет по партиям — 6:2. Решающий отрезок игры зафиксировал победу украинки и канадки — 12:10.

Стаховский зачехлил ракетку на турнире во Франции

Уже завтра в матче 1/4 финала Катерина Бондаренко встретится в парном матче против Сабрины Сантамарии из США и сербки Нины Стоянович.

WTA. Акапулько (Мексика). Парный разряд. 1/8 финала

Катерина Бондаренко (Украина)/Шэрон Фичмен (Канада) — Мария Боузкова/Рената Ворачова (Чехия) 2:1 (4:6, 6:2, 12:10)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Катерина Бондаренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лопес сравнил Ломаченко с тираннозавром
02 Возвращение короля: Фьюри вернулся на родину (Видео)
03 Зинченко может сыграть против Реала
04 Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
05 Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь