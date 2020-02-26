Бондаренко ударно стартовала в парном разряде Акапулько

Новости спорта:Катерина Бондаренко в паре с Шэрон Фичмен из Канады вышла в четвертьфинал турнира в мексиканском Акапулько.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Шэрон Фичмен из Канады вышла в четвертьфинал турнира в мексиканском Акапулько.

Украинско-канадская пара добыла волевую победу в противостоянии с Марией Боузковой и Ренатой Ворачовой из Чехии, сумев отыграться по ходу поединка.

В первом сете чешки оказались сильнее со счетом 6:4, после чего Бондаренко и Фичмен сравняли счет по партиям — 6:2. Решающий отрезок игры зафиксировал победу украинки и канадки — 12:10.

Уже завтра в матче 1/4 финала Катерина Бондаренко встретится в парном матче против Сабрины Сантамарии из США и сербки Нины Стоянович.

WTA. Акапулько (Мексика). Парный разряд. 1/8 финала

Катерина Бондаренко (Украина)/Шэрон Фичмен (Канада) — Мария Боузкова/Рената Ворачова (Чехия) 2:1 (4:6, 6:2, 12:10)