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Надаль хочет собрать € 11 млн на борьбу с коронавирусом

Надаль хочет собрать € 11 млн на борьбу с коронавирусом
20:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Надаль призвал испанских спортсменов собрать € 11 млн на борьбу с коронавирусом.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выступил с заявлением, в котором попросил спортсменов своей страны помочь собрать € 11 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Мы, спортсмены, несём серьёзную ответственность за всё, ведь нас поддерживают болельщики. Сейчас именно тот момент, когда мы не можем вас подвести. Я и Пау Газоль запускаем инициативу, которая должна объединить спортсменов и, как следствие, помочь организации "Красный крест".

Цель — собрать 11 млн для помощь пострадавшим. Мы верим, что многие спортсмены примут участие в такой истории. Я и Газоль уже сделали свой вклад", — цитирует Надаля Reuters.

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Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 22 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 117 тыс. В России известно о 840 случаях заражения. Полностью выздоровели 38 человек, кроме того зафиксировано три летальных исхода.

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АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, Коронавирус.
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