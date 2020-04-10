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Победительница юниорского Уимблдона снялась обнаженной (Фото)

Победительница юниорского Уимблдона снялась обнаженной (Фото)
09:26 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Американка Эшли Харклроуд даже после завершения карьеры не дает забывать о себе.

Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд порадовала подписчиков своего инстаграма фотографией, на которой она позирует полностью обнаженной со спины.

Для поклонников 34-летней Эшли это не стало большой неожиданностью, ведь она и раньше частенько баловала фанов откровенными фото в купальниках. А в 2008 году теннисистка снялась для журнала Playboy.

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Been saving money on clothes... #quarentinelife @nino_rakichevich

Публикация от Ashley Harkleroad (@ashleyharkleroad)

Отметим, что Харклроуд за времена своей карьеры входила в топ-40 одиночного рейтинга, победив на восьми турнирах ITF, а по юниорам даже выиграла парный разряд на Уимблдоне.

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Эшли Харклроуд.
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