Победительница юниорского Уимблдона снялась обнаженной (Фото)

Новости спорта:Американка Эшли Харклроуд даже после завершения карьеры не дает забывать о себе.

Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд порадовала подписчиков своего инстаграма фотографией, на которой она позирует полностью обнаженной со спины.

Для поклонников 34-летней Эшли это не стало большой неожиданностью, ведь она и раньше частенько баловала фанов откровенными фото в купальниках. А в 2008 году теннисистка снялась для журнала Playboy.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Been saving money on clothes... #quarentinelife @nino_rakichevich Публикация от Ashley Harkleroad (@ashleyharkleroad) 6 Апр 2020 в 9:07 PDT

Отметим, что Харклроуд за времена своей карьеры входила в топ-40 одиночного рейтинга, победив на восьми турнирах ITF, а по юниорам даже выиграла парный разряд на Уимблдоне.