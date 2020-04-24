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Свитолина узнала соперниц на виртуальном турнире

Свитолина узнала соперниц на виртуальном турнире
21:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Элина Свитолина попала в группу под номером 2.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала своих соперниц по групповому этапу виртуального турнира. Соревнования будут проводиться под эгидой организаторов турнира в Мадриде.

16 участниц поделили на 4 группы, первые и вторые места которых будут выходить в четвертьфинал.

Согласно результатам жеребьевки, Свитолина оказалась в группе 2, где ее соперницами станут Йоханна Конта (Великобритания), Виктория Азаренко (Беларусь) и Сорана Кырстя (Румыния).

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Ранее сообщалось, что Свитолина потеряет крупную сумму, если теннисный сезон не возобновится. Однако, спортсменка призналась, что ей нравится быть на карантине.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Виртуальный теннис.
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