Свитолина и Монфис сыграли в виртуальный теннис (Видео)

Новости спорта:Звездная пара готовится к предстоящему турниру.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис ведут полномасштабную подготовку к виртуальному турниру по теннису от организаторов Открытого чемпионата Испании.

Соревнования стартуют в понедельник, 27 апреля, и будут иметь две сетки (мужскую и женскую). Спортсмены сразятся в игру "Tennis World Tour" на PlayStation 4. Формат матчей трисетовый, до трех выигранных очков в партии с тай-брейком.

Напомним, в дебютном матче Свитолина сразится против Сораны Кырсти. Встреча пройдет в понедельник, начало в 18:30 по Киеву.