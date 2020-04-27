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Свитолина и Монфис сыграли в виртуальный теннис (Видео)

Свитолина и Монфис сыграли в виртуальный теннис (Видео)
09:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Звездная пара готовится к предстоящему турниру.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис ведут полномасштабную подготовку к виртуальному турниру по теннису от организаторов Открытого чемпионата Испании.

Соревнования стартуют в понедельник, 27 апреля, и будут иметь две сетки (мужскую и женскую). Спортсмены сразятся в игру "Tennis World Tour" на PlayStation 4. Формат матчей трисетовый, до трех выигранных очков в партии с тай-брейком.

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Напомним, в дебютном матче Свитолина сразится против Сораны Кырсти. Встреча пройдет в понедельник, начало в 18:30 по Киеву.

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АТР, Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Теннис, Новости спорта.
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