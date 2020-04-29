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Свитолина призвала теннисный мир к объединению

Свитолина призвала теннисный мир к объединению
16:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Элина Свитолина выступила за объединение WTA и ATP.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина считает, что было бы правильным решением объединить ATP и WTA, но думает, что это будет зависеть и от реакции разных стран.

"Мне кажется, это было бы правильным решением для обоих туров, потому что сейчас трудное время. Сложно предположить, что произойдет. Много разговоров об отменах турниров, но все будет зависеть от реакции отдельных стран. Впервые с 1945 года отменили Уимблдонский турнир. Думаю, теннисный мир должен объединиться", - сказала Свитолина в интервью Tennis Legend’s Vodcast.

Ранее Даяна Ястремская рассказала, что соскучилась по турнирам.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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