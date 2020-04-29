Страсбург может провести традиционный турнир перед Ролан Гаррос

Новости спорта:Ролан Гаррос в 2020 году может пройти осенью.

Организаторы теннисного турнира Internationaux de Strasbourg заявили, что делают все возможное, чтобы их турнир прошел в нынешнем году.

Соревнования во французском городе Страсбурге должны помочь теннисистам подготовиться к турниру Grand Slam "Ролан Гаррос" в Париже, который был перенесен на период 20 сентября - 4 октября, сообщают организаторы Internationaux de Strasbourg на странице в Twitter.

Ранее французские СМИ сообщили, что "Ролан Гаррос" стартует на неделю позже объявленной даты, однако официального подтверждения этой информации пока не было.

Ранее Свитолина призвала теннисный мир к объединению.