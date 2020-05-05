Отменен еще один теннисный турнир

Новости спорта:Турнир ATP на Мальорке в этом году не состоится.

Организаторы официально подтвердили отмену первого розыгрыша турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) Mallorca Open в сезоне-2020.

Первый розыгрыш турнира серии АТР 250 на траве на Мальорке состоится только в следующем году, сообщает пресс-служба соревнований.

После продления паузы в теннисном туре до 13 июля организаторы соревнований в Испании (турнир должен был пройти с 20 по 27 июня) заявили о желании провести Mallorca Open позднее в этому году.

Однако, первый розыгрыш турнира на Мальорке запланирован на 19-26 июня 2021 года.