В США пройдет выставочный турнир по теннису

Новости спорта:В США в мае пройдет выставочный турнир California French Open.

В американском городке Роллинг-Хиллс состоится выставочный грунтовый турнир, который организаторы решили назвать "Калифорнийским French Open".

Матчи на California French Open будут проходить в течение двух дней - 16-го и 17 мая, сообщает Tennis-tourtalk.com.

В турнире примут участие известные теннисисты Сэм Куэрри, Брэдли Клан, Закари Свайда, Маркос Гирон, Эрнесто Эскобедо и Брендон Холт. Матчи из-за пандемии коронавируса пройдут без зрителей, а следить за игрой болельщики смогут на Tennis Channel.