Новости спорта:Надежда Киченок снялась с турнира UTF Ladies Invitational из-за травмы локтя.

Украинская теннисистка Надежда Киченок снялась с выставочного турнира UTF Ladies Invitational из-за травмы локтя.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

В своем первом матче в Ирпене Киченок в трех сетах уступила Марианне Закарлюк. Как позже оказалось, у теннисистки возникли проблемы с локтем, из-за которых она не сможет продолжить выступления на турнире.

Киченок заменила Екатерина Дятлова, которая числилась в качестве запасной. Соответственно, она выйдет на матч игрового дня против Марии Берген.