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Надежда Киченок снялась с выставочного турнира

Надежда Киченок снялась с выставочного турнира
11:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФТУ

Новости спорта:Надежда Киченок снялась с турнира UTF Ladies Invitational из-за травмы локтя.

Украинская теннисистка Надежда Киченок снялась с выставочного турнира UTF Ladies Invitational из-за травмы локтя.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

В своем первом матче в Ирпене Киченок в трех сетах уступила Марианне Закарлюк. Как позже оказалось, у теннисистки возникли проблемы с локтем, из-за которых она не сможет продолжить выступления на турнире.

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Киченок заменила Екатерина Дятлова, которая числилась в качестве запасной. Соответственно, она выйдет на матч игрового дня против Марии Берген.

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АТР, Теннис, Новости спорта, Надежда Киченок.
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