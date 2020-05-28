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Квитова выиграла выставочный турнир в Чехии

Квитова выиграла выставочный турнир в Чехии
20:44 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:У мужчин победил Михаэл Врбенски.

В Чехии завершился выставочный турнир CTS Presidents Cup, в котором участвовали ряд ведущих местных игроков. В менее представительном мужском турнире победу одержал Михаэл Врбенски, в упорной борьбе обыгравший в финальном матче Зденека Коларжа.

В женском турнире в финале играли первая и вторая сеяные, Петра Квитова и Каролина Мухова. Бывшая вторая ракетка мира и двукратная чемпионка Уимблдона завоевала титул, победив Мухову.

На полуфинальной стадии Петра в двух сетах обыграла Катержину Синякову (7:5, 6:4), а 23-летняя Мухова прошла Барбору Стрыцову (6:1, 4:6, 1:0 — отказ Стрыцовой).

Ранее Надежда Киченок снялась с выставочного турнира.

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Петра Квитова, Теннис, Новости тенниса, CTS Presidents Cup.
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