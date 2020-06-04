Джокович организует турнир c топовыми теннисистами

Новости спорта:На чемпионате сыграют Доминик Тим, Александр Зверев и другие.

Первая ракетка мира Новак Джокович в родной Сербии организовывает чемпионат Adria Tour, который пройдет с 12 по 14 июня.

Это будет первый выставочный турнир, где разрешат присутствовать зрителям, однако между ними должно быть расстояние не мене одного метра. Интересно, что первую тысячу раскупили за семь минут.

На этом соревновании выступят Доминик Тим, Александр Зверев, Григор Димитров, Борна Чорич, Марин Чилич и сам Новак.

Серб также заметил, что не пригласил Роджера Федерера из-за травмы, а Рафаэль Надаль еще не успел войти в форму.