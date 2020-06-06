Открытый чемпионат Люксембурга по теннису отменен

Новости спорта:Организаторы отменили Открытый чемпионат Люксембурга по теннису.

Организаторы соревнований Женской теннисной ассоциации (WTA) BGL GNP Paribas Open в Люксембурге приняли решение не проводить турнир в этом году.

Основная причина - большой риск заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Открытого чемпионата Люксембурга.

Соревнования должны были пройти с 19 по 25 октября, но руководство перенесло их на следующий сезон.

Отметим, что в прошлом году украинка Марта Костюк пробилась в основную сетку турнира, однако, в первом круге не смогла переиграть немку Лауру Зигемунд.