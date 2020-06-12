Вторая ракетка мира может не поехать на US Open

Румынская теннисистка Симона Халеп опасается поездки на Открытый чемпионат США.

Симона Халеп может пропустить Открытый чемпионат США из-за тех ограничений, которые организаторы турнире планирует ввести в связи с пандемией коронавируса.

"Переживаю не только из-за пандемии, но и из-за опасности путешествий, условий карантина и правил проведения соревнований. Мы привыкли к совсем другим условиям.

Понимаю, что спонсорам выгодно возобновить сезон, но это личное дело каждого. Мы должны думать только о том, как будет лучше для нас и наших карьер", - приводит слова Халеп The New York Times.

US Open-2020 должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 14 сентября.

Напомним, первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что всерьез рассматривает возможность пропуска US Open-2020.