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Вторая ракетка мира может не поехать на US Open

Вторая ракетка мира может не поехать на US Open
16:10 Сегодня Телеграф ua-football.com
Обновлено: 16:16 Сегодня
Румынская теннисистка Симона Халеп опасается поездки на Открытый чемпионат США.

Симона Халеп может пропустить Открытый чемпионат США из-за тех ограничений, которые организаторы турнире планирует ввести в связи с пандемией коронавируса.

"Переживаю не только из-за пандемии, но и из-за опасности путешествий, условий карантина и правил проведения соревнований. Мы привыкли к совсем другим условиям.

Понимаю, что спонсорам выгодно возобновить сезон, но это личное дело каждого. Мы должны думать только о том, как будет лучше для нас и наших карьер", - приводит слова Халеп The New York Times.

Теннисисты не хотят жить в одной гостинице на US Open

US Open-2020 должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 14 сентября.

Напомним, первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что всерьез рассматривает возможность пропуска US Open-2020.

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Все по теме:

WTA, Теннис, US Open, Новости тенниса, Симона Халеп.

Автор:

Телеграф
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