"Это особенный момент": Украинская теннисистка покорила Говерлу (Фото, Видео)

Марта Костюк за два часа покорила самую высокую точку Украины.

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 141-ю строчку мирового рейтинга и заработавшая чуть больше $ 300 тыс. призовых, поднялась на самую высокую точку Украины — гору Говерла в Карпатах.

«Это особенный момент, чтобы подняться на вершину самой высокой горы в Украине. Чтобы сделать это, понадобилось всего два часа. Очень горжусь красотой нашей страны», — написала Костюк в своём «инстаграме» частично на английском, частично на украинском языке.

Напомним, ранее Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене.