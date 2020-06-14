Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Феноменальная передача Марлоса - в обзоре матча Колос - Шахтер (Видео)
Феноменальная передача Марлоса - в обзоре матча Колос - Шахтер (Видео)
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
Грузинский боец побил рекорд UFC по тейкдаунам
Грузинский боец побил рекорд UFC по тейкдаунам
Благородный поступок Косты - в обзоре матча Атлетик - Атлетико (Видео)
Благородный поступок Косты - в обзоре матча Атлетик - Атлетико (Видео)

"Это особенный момент": Украинская теннисистка покорила Говерлу (Фото, Видео)

"Это особенный момент": Украинская теннисистка покорила Говерлу (Фото, Видео)
Обновлено 20:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Марта Костюк за два часа покорила самую высокую точку Украины.

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 141-ю строчку мирового рейтинга и заработавшая чуть больше $ 300 тыс. призовых, поднялась на самую высокую точку Украины — гору Говерла в Карпатах.

«Это особенный момент, чтобы подняться на вершину самой высокой горы в Украине. Чтобы сделать это, понадобилось всего два часа. Очень горжусь красотой нашей страны», — написала Костюк в своём «инстаграме» частично на английском, частично на украинском языке.

Напомним, ранее Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карпаты, Теннис, Говерла, Новости тенниса, Марта Костюк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В стиле Месси: Цыганков забил лучший гол в карьере (Видео)
02 Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)
03 Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
04 Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
05 Цыганков вернулся: Виктор забил шикарный гол Заре со штрафного (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь