Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в финальном матче уверенно разобралась с француженкой Клоэ Паке.

105-я ракетка мира Катарина Завацкая выиграла мини-турнир European Men’s and Women’s Pro Tennis Series, который проходил в Экс-ан-Провансе на Юге Франции 17-19 июня.

В финальном матче украинка обыграла 174-го номера мирового рейтинга француженку Клоэ Паке со счетом 6:4, 6:3.

На турнире в Экс-ан-Провансе сыграли восемь молодых теннисисток. Такие соревнования с минимальным призовым фондом на Юге Франции будут проходить все лето.

Ранее сообщалось, что лидер украинского женского тенниса Свитолина начинает потихоньку возвращать форму.