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Надаль: Карантин будет легче перенести молодым

Надаль: Карантин будет легче перенести молодым
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф championat.com
Надаль заявил, что потерять сезон в 36 или 33 года это не то же самое, что потерять сезон в 20 лет.

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль поделился мыслями о возможном возобновлении выступлений в 2020 году.

«Знаете, в 21 год намного легче подготовить в таких условиях своё тело, чем в 34. С другой стороны, у опытных игроков гораздо больше опыта, который может помочь. Как бы то ни было, не знаю, что произойдёт ближе к возобновлению сезона.

В целом паузу будет легче перенести молодым. Потерять сезон в 34, 36 или 33 года это не то же самое, что потерять год в 20 лет. Когда ты молод, понимаешь, что впереди вся карьера», — цитирует Надаля AP.

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Теннисный сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Официальные соревнования должны возобновиться в начале августа, на конец сентября запланирован Открытый чемпионат Франции.

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Рафаэль Надаль, Теннис.

Автор:

Телеграф
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