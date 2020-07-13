Маррей: Мне не хватает путешествий и очень жаль, что Уимблдон не состоится

Шотландский теннисист Энди Маррей расстроился отменой родного Уимблдлона.

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» 33-летний британский теннисист Энди Маррей признался, что расстроен отменой Уимблдона в нынешнем сезоне в связи с пандемией коронавируса.

«Я скучаю по крупным турнирам. Для теннисиста я становлюсь староват. Никогда не знаешь, как много возможностей выступить на крупнейших соревнованиях у тебя остаётся. Конечно, мне очень жаль, что Уимблдон не состоится.

Мне не хватает путешествий. Одна из вещей, которыми я наслаждался в своей карьере, это возможность увидеть разные части света", — приводит слова Маррея Tennis 365.

Энди завоевал титулы на Уимблдоне в 2013 и 2016 годах. Из-за пандемии коронавируса нынешний сезон был приостановлен в марте. В середине июня Ассоциация теннисистов-профессионалов определилась с датой возобновления соревнований. Первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне (США), которые стартуют 14 августа.