Квитова сыграет в финале хардового турнира в Берлине

Петра Квитова победила Петкович на пути к финалу турнира в Берлине.

12-я "ракетка" мира Петра Квитова из Чехии сыграет в финале хардового выставочного турнира Bett1 Aces в столице Германии.

18 июля на корте, который расположен в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф, чешская теннисистка победила Андреа Петкович из Германии (№87 WTA) - 4:6, 6:4, 10:5.

В другом полуфинальном поединке сегодня сыграют украинка Элина Свитолина (5) и латвийка Анастасия Севастова (43).

Напомним, на недавнем травяном турнире в Берлине, проходившем на стадионе Штеффи Граф, первая "ракетка" Украины была сильнее представительницы Латвии - 7:6 (7:2), 6:3.