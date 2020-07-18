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Квитова сыграет в финале хардового турнира в Берлине

Квитова сыграет в финале хардового турнира в Берлине
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф Укринформ
Петра Квитова победила Петкович на пути к финалу турнира в Берлине.

12-я "ракетка" мира Петра Квитова из Чехии сыграет в финале хардового выставочного турнира Bett1 Aces в столице Германии.

18 июля на корте, который расположен в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф, чешская теннисистка победила Андреа Петкович из Германии (№87 WTA) - 4:6, 6:4, 10:5.

В другом полуфинальном поединке сегодня сыграют украинка Элина Свитолина (5) и латвийка Анастасия Севастова (43).

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Напомним, на недавнем травяном турнире в Берлине, проходившем на стадионе Штеффи Граф, первая "ракетка" Украины была сильнее представительницы Латвии - 7:6 (7:2), 6:3.

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Все по теме:

Петра Квитова, Элина Свитолина, Спорт, Теннис.

Автор:

Телеграф
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