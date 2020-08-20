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Сегодня три украинки стартуют на теннисном турнире в Нью-Йорке

Сегодня три украинки стартуют на теннисном турнире в Нью-Йорке
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
В Нью-Йорке состоялась жеребьевка теннисного турнира WTA Premier 5 Western & Southern Open, по итогам которой украинские теннисистки узнали своих соперниц на ближайшие игры.

В первом раунде квалификации начнут свой путь в турнире три украинки. 99-я ракетка мира Екатерина Козлова встретится с немкой Лаурой Зигемунд (№ 67 WTA), Катарина Завацкая (№ 107) проведет дуэль с бельгийкой Кирстен Флипкенс (№79), а Катерина Бондаренко (№ 349) сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (№ 68)

Матчи украинок пройдут сегодня вечером. Начало "поединков" Козловой и Бондаренко в 18:00 по киевскому времени. Игра Завацкой - в 19:30.

В основной сетке турнира выступит еще одна представительница Украины Даяна Ястремская (№ 25).

Напомним, турнир Western & Southern Open изначально должен был пройти в Цинциннати, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли в Нью-Йорк.

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Все по теме:

Теннис, Екатерина Козлова, Катерина Бондаренко, Катарина Завацкая.

Автор:

Телеграф
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