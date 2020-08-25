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Ястремская переиграла Бернарду Перу на турнире в Нью-Йорке (Видео)

Ястремская переиграла Бернарду Перу на турнире в Нью-Йорке (Видео)
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает борьбу за трофей.

На турнире Western & Southern Open в Нью-Йорке состоялись матчи второго раунда. 

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 25 WTA) после стартовой победы над Винус Уильямс обыграла еще одну представительницу  США Бернарду Перу (№ 61 WTA). Игра в упорной борьбе завершилась со счетом 2:1 (7:6, 4:6, 6:3).

Видеообзор матча Даяна Ястремская - Бернарда Пера: 

Таким образом, в 1/8 финала Ястремская проведет дуэль с японкой Наоми Осакой (№ 10 WTA). Их встреча намечена на сегодня, 25 августа. Ориентировочное время начала поединка в 22:00 по киевскому времени.

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Теннис, Даяна Ястремская.

Автор:

Телеграф
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