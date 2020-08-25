Ястремская переиграла Бернарду Перу на турнире в Нью-Йорке (Видео)

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает борьбу за трофей.

На турнире Western & Southern Open в Нью-Йорке состоялись матчи второго раунда.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 25 WTA) после стартовой победы над Винус Уильямс обыграла еще одну представительницу США Бернарду Перу (№ 61 WTA). Игра в упорной борьбе завершилась со счетом 2:1 (7:6, 4:6, 6:3).

Видеообзор матча Даяна Ястремская - Бернарда Пера:

Таким образом, в 1/8 финала Ястремская проведет дуэль с японкой Наоми Осакой (№ 10 WTA). Их встреча намечена на сегодня, 25 августа. Ориентировочное время начала поединка в 22:00 по киевскому времени.