Свитолина и Ястремская сыграют на престижном турнире в Риме

Свитолина и Ястремская заявлены на турнире WTA в Риме.

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены в списке участниц турнира WTA Premier 5 Internazionali BNL d’Italia в Риме с призовым фондом 2 млн 098 тыс 290 долл.

Как сообщает BTU, соревнования в столице Италии пройдут с 14-го по 20 сентября.

В заявочном листе итальянского "Премьера" находятся все теннисистки из ТОП-40 рейтинга, кроме китаянки Ван Цян (WTA 29).

Свитолина является двукратной чемпионкой этого турнира - в 2017-м и 2018 годах.

В прошлом сезоне Ястремская проиграла на Internazionali BNL d'Italia в первом круге, а Свитолина - во втором.