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Чего ожидать от US Open-2020?

Чего ожидать от US Open-2020?
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф
Первый турнир «Большого шлема» в условиях коронавируса.

Конец августа – первая половина сентября для теннисных болельщиков традиционно проходит под знаком сражений на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. Как не парадоксально может показаться, 2020-й год в этом смысле не станет исключением – US Open в этом сезоне пройдет в изначально запланированные сроки. И сезон, как прогнозируют аналитики Parimatch, может принести нам несколько сенсаций.

Конечно, мировая пандемия оставит огромный отпечаток на проведении турнира. Организаторы US Open уже рапортуют о беспрецедентных мерах безопасности, нарушение которых может привести к самым серьезным последствиям для игроков и членов их команд. Но самое главное — это то, что пандемия нанесла большой урон представительности турнира. Из-за коронавируса и сопутствующих сложностей в организации поездки в США в этом году мы не увидим на турнире в Нью-Йорке действующего чемпиона в мужском одиночном разряде Рафаэля Надаля, пятикратного обладателя главного трофея Роджера Федерера, чемпиона-2016 Стэна Вавринку, девятую ракетку мира Гаэля Монфиса и других.

В женском одиночном разряде потери не менее серьезные. Турнир пропустят первая и вторая ракетки мира Эшли Барти и Симона Халеп, действующая чемпионка Бьянка Андрееску, а также голландка Кики Бертенс. Для украинских болельщиков большой потерей является отказ Элины Свитолиной, которая решила сконцентрироваться на грунтовой части сезона, последующей сразу за Открытым чемпионатом США.

Джокович – явный претендент на победу. Все настолько однозначно?

Участие первой ракетки мира в US Open-2020 до последнего момента было под большим вопросом. Джокович изначально был большим противником правил протокола безопасности, согласно которому теннисиста могут снять с турнира, если у хотя бы одного члена его команды выявят коронавирус. Однако позже сторонам удалось найти компромис, и Джокович решил поехать в Нью-Йорк сразу на два турнира – перенесенный из Цинциннати Masters и, собственно говоря, US Open.

Теперь же Джокович является единственной суперзвездой в мужской сетке и очевидным претендентом на победу в турнире. Конечно, есть еще представитель некогда существовавшей Большой четверки Энди Маррей, но его кондиции на данный момент далеки от идеальных, и он не рассматривается в числе главных претендентов на титул.

Аналитики Parimatch предлагают на победу Джоковича на турнире коэффициент 1.83, что крайне редко можно увидеть на турнирах такого уровня, где конкуренция в обычных ситуациях зашкаливает на всех уровнях. Главными соперниками серба рассматривают россиянина Даниила Медведева (7.50), который в прошлом году на кортах Нью-Йорка дошел до финала, где в пяти сетах уступил Надалю, а также третью ракетку мира Доминика Тима (7.00). Пускай австриец главных достижений в своей карьере добивался на грунте, но в такой нестандартной ситуации может выстрелить и на харде, тем более что он второй сеяный на турнире и располагает удобной сеткой.

К слову, у Джоковича турнирный путь также просматривается довольно несложный. Только в четвертом круге он может выйти на Джона Изнера, а в четвертьфинале самым грозным его соперником может быть Давид Гоффен. Согласитесь, поводов волноваться заранее у серба немного. В первом круге он сыграет против боснийца Дамира Джумхура, и аналитики Parimatch практически не сомневаются, что это будет победа в трех легких сетах, предлагая коэффициент 1.84 на тотал больше 25.5 геймов.

Теневыми претендентами на победу в турнире также являются два представителя нового поколения теннисистов – Стефанос Циципас и Александр Зверев. Греческий теннисист уже показал высокий уровень своей готовности к американской серии на Masters в Нью-Йорке, а Зверев, традиционно неплохо пользующийся своей подачей на харде, благодаря пятому номеру посева, вполне может рассчитывать на минимальное количество проблем на пути к четвертьфиналу. Победу Циципаса на турнире аналитики Parimatch оценивают коэффициентом 8.00, Зверева – 15.50.

Возвращаясь к турниру Masters в Нью-Йорке, также важно отметить неплохую форму Милоша Раонича. Канадец из-за постоянных травм давно не показывал серьезных результатов, но сразу после рестарта сезона вполне может удивить, если не будет сбоить его главное оружие – подача. Вполне логично, что к шансам Раонича на успех на всем турнире нужно относиться осторожно, но и коэффициент 25.00 намекает, что канадец очень близок к группе главных лидеров.

Первый круг в мужской сетке также не обделен интригующими противостояниями. Одним из самых интересных обещает стать матч Тенниса Сандгрена и Роберто Баутисты-Агута. Испанец, который, в отличие от большинства своих соотечественников, именно на харде любит играть больше всего, оценивается аналитиками Parimatch как очевидный претендент на победу (1.19), но американец всегда хорошо играет на домашних кортах и уже неоднократно дарил сенсации на турнирах «Большого шлема», что вполне может сделать и на этот раз. Коэффициент на его победу – 4.80.

Женские интриги. Завоюет ли Серена 24-й «Шлем»?

Ситуация в женской сетке выглядит более запутанной, чем в мужской, по причине отсутствия главной звезды. Выступление на Premier в Нью-Йорке показало, что результат 2018-го года может повторить Наоми Осака и вновь завоевать титул, но, как минимум, два аспекта навевают сомнения: психологическая неустойчивость японки, а также слишком большая ее вовлеченность в общественную работу вокруг антирасистских протестов, что в любой момент может закончиться ее снятием с турнира. Тем не менее, аналитики Parimatch считают, что у Осаки самые большие шансы на титул, предлагая коэффициент 6.50 на ее триумф.

Столько же дают и на победу Серены Уильямс, которая два последних года была в финале на кортах Центра имени Билли Джин Кинг, а за всю карьеру побеждала здесь шесть раз. Несмотря на 38-летний возраст, американка еще полна надежд завоевать свой 24-й титул на турнирах «Большого шлема» и сравняться по этому показателю с легендарной Маргарет Корт. Наверное, именно это и является главной мотивацией для Серены, которая за счет своего опыта всегда может выжать благоприятный результат.

Первой сеянной на US Open в этом году будет чешка Каролина Плишкова, игравшая здесь в финале в 2016-м году. Ее успех на турнире оценивается коэффициентом 13.00, третьим после Осаки и Серены. Однако игра чешки после рестарта сезона не внушает оптимизма ее поклонникам с самого начала, а безвольное поражение россиянке Веронике Кудерметовой уже в первом матче на Premier в Нью-Йорке только усугубило эти опасения.

Уже в первом круге US Open Плишкова сыграет против украинки Ангелины Калининой. Несмотря на то, что аналитики Parimatch дают Калининой немного шансов на успех в матче против первой сеянной (9.12), ее возможность сотворить одну из главных сенсаций первого раунда не выглядит чем-то слишком невероятным.

Пошуметь на US Open-2020 может и закаленная в боях экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко. Белоруска в свои лучшие сезоны была очень грозной на харде, а ее выступление на Premier в Нью-Йорке показывает, что она наконец-то смогла отстраниться от личных проблем и сосредоточится на теннисе. Коэффициент на триумф белоруски на турнире 29.00, но в первом круге она явная претендентка на победу в игре с Барбарой Хаас – 1.08.

Главные украинские надежды на US Open-2020 связаны с выступлением Даяны Ястремской. Она получила 19-й номер посева, а значит, не встретится с сеяной теннисисткой до третьего круга. В первом раунде одесситка сыграет с малоизвестной австралийкой Астрой Шармой, поэтому неудивительно, что аналитики Parimatch видят ее главной претенденткой на победу, предлагая коэффициент 1.15. В общем же, Ястремская входит в пул теневых лидеров турнира, а рискнувшим поставить на ее успех предлагается коэффициент 41.00.

Всего же в женском одиночном разряде US Open-2020 будет довольно большое количество украинок. В матчах первого круга украинские болельщики тенниса смогут увидеть сразу семь матчей с участием своих соотечественниц.

Кроме Ястремской, лидерами матчей также будут Леся Цуренко (коэффициент на победу 1.64 в матче против американки Мэдисон Бренгл), Катерина Бондаренко (1.20 на выигрыш в поединке с обладательницей wild card американкой Элли Киик), Катерина Козлова (1.64 против американки Уитни Осигве), а также Марта Костюк (1.77 на успех в игре с россиянкой Дарьей Касаткиной). А вот Катарине Завацкой в матче против 11-й сеянной Елены Рыбакиной, как и Калининой в игре с Плишковой, нужно будет постараться, чтобы сотворить сенсацию – коэффициент на ее победу 4.62 против 1.20 на успех теннисистки из Казахстана.

US Open-2020 традиционно будет продолжаться две недели и закончится 13 сентября. Вне зависимости от итоговых результатов турнира во всех разрядах, этот розыгрыш должен стать одним из самых запоминающихся за богатую 139-летнюю историю легендарного чемпионата.

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АТР, Спорт, Теннис, US Open.

Автор:

Телеграф
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