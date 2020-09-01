Ястремская вышла во второй круг US Open

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла австралийку.

В ночь с 31 августа на 1 сентября украинка Даяна Ястремская провела матч первого кругу Открытого чемпионата США по теннису. Соперницей украинки была представительница Австралии Астра Шарма.

Матч выдался сложным для нашей спортсменки. В первом сете Ястремская смотрелась уверенно и выиграла его, но дальше уже выглядела хуже. Теннисистка заметно уставала и ошибалась. Во втором и третьем сетах дошло до тай-брейков и один из них Ястремской удалось выиграть.

В следующем круге украинка встретится с американкой Мэдисон Бренгл.

US Open, первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Астра Шарма (Австралия) 6:3, 6:7, 7:6

Ранее сообщалось, Марта Костюк уничтожила соперницу из России и вышла во второй круг US Open.