Ястремская покинула US Open 2020 (Видео)

Единственной представительницей Украины осталась Костюк.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не пробилась в третий раунд одиночного турнира US Open.

Ястремскую остановила Мэдисон Бренгл, в матче с которой Даяна не подала ни одного эйса и реализовала 3 из 8 брейков.

Лучшим результатом украинки в рамках US Open остается выход в третий раунд турнира в 2019 году.

Наряду с Ястремской, из украинок US Open покинули Катерина Козлова, Катерина Бондаренко, Катарина Завацкая и Ангелина Калинина. Леся Цуренко снялась до старта соревнований из-за травмы.

В третьем раунде страну представит Марта Костюк, которую ждет встреча с бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой.

WTA. US Open. Второй раунд

Мэдисон Бренгл (США) — Даяна Ястремская (Украина, 19) 2:0 (6:2, 6:3)