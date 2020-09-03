Скачать
Четверг, 03.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинка Марта Костюк впервые пробилась в третий круг US Open
Украинка Марта Костюк впервые пробилась в третий круг US Open
Слова Шевченко перед матчем со Швейцарией
Слова Шевченко перед матчем со Швейцарией
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
Украина - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций

US Open без трибун: Квитова рассказала о новом опыте

US Open без трибун: Квитова рассказала о новом опыте
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф championat.com
После US Open теннисисты никогда не будут воспринимать шум трибун как должное.

Победительница двух Уимблдонов чешка Петра Квитова поделилась впечатлениями от выступления на Открытом чемпионате США при пустых трибунах.

«Играть на одном из самых больших стадионов в мире без зрителей — это совершенно новый опыт. Знаете, что мы больше никогда не будем воспринимать как должное? Шум трибун. Спасибо за поддержку издалека», — написала Квитова на своей странице в "Твиттере".

В матче 2-го круга турнира Квитова одолела 99-ю ракетку мира украинку Катерину Козлову со счётом 7:6, 6:2.

В матче 3-го круга US Open, который состоится завтра, 4 сентября, Квитовой предстоит сыграть с американкой Джессикой Пегулой.

US Open проходит с 31 августа по 14 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Бьянка Андрееску, ранее отказавшаяся от защиты титула.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петра Квитова, Теннис, US Open.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заявка сборной Украины на матч со Швейцарией
02 Слова Шевченко перед матчем со Швейцарией
03 Вернидуб получил много звонков и предложений
04 Гарет Бэйл распустил волосы: длина впечатляет (Фото)
05 Украина - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь