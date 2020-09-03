US Open без трибун: Квитова рассказала о новом опыте

Победительница двух Уимблдонов чешка Петра Квитова поделилась впечатлениями от выступления на Открытом чемпионате США при пустых трибунах.
«Играть на одном из самых больших стадионов в мире без зрителей — это совершенно новый опыт. Знаете, что мы больше никогда не будем воспринимать как должное? Шум трибун. Спасибо за поддержку издалека», — написала Квитова на своей странице в "Твиттере".
В матче 2-го круга турнира Квитова одолела 99-ю ракетку мира украинку Катерину Козлову со счётом 7:6, 6:2.
В матче 3-го круга US Open, который состоится завтра, 4 сентября, Квитовой предстоит сыграть с американкой Джессикой Пегулой.
US Open проходит с 31 августа по 14 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Бьянка Андрееску, ранее отказавшаяся от защиты титула.