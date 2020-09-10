Азаренко сыграет в полуфинале US Open 2020

Виктория Азаренко из Беларуси со счетом 6:1, 6:0 одержала уверенную победу над бельгийкой Элизе Мертенс в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
Путевку в финал третьего в сезоне турнира серии Grand Slam Азаренко разыграет с американкой Сереной Уильямс.
Встреча Азаренко и Уильямс состоится 11 сентября.
Serena Williams. Victoria Azarenka. Round 4.
Who ya got? pic.twitter.com/2sr4WOdWw6
— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2020
Ранее сообщалось, что Уильямс в 1/4 финала US Open обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову.