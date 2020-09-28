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Ястремская остается на Ролан Гаррос: что случилось в матче с Гавриловой (Видео)

Ястремская остается на Ролан Гаррос: что случилось в матче с Гавриловой (Видео)
10:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Вторая ракетка Украины сенсационно проиграла на старте турнира Ролан Гаррос.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимавшая 28-ю строчку в рейтинге WTA, на старте престижного турнира во Франции Ролан Гаррос сенсационно уступила 788-й ракетке мира Дарьи Гавриловой.

Даяна Ястремская – Дарья Гаврилова 0:2 (4:6, 3:6)

Интересно, что для австралийки Гавриловой это был первый матч в сезоне уровня WTA.

Спортсменки провели на корте полтора часа, а Ястремская проиграла на своей подаче три гейма.

Обзор матча

Несмотря на то, что Даяна Ястремская завершила сови выступления в одиночном разряде, в парном она еще сыграет на Ролан Гаррос. Напарницей украинки стала Вера Лапко из Беларуси.

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Теннис, Ролан Гаррос, Даяна Ястремская.

Автор:

Телеграф
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