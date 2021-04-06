Украинская теннисистка рассказала о "смертельной" битве с пауком (фото)

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поведала страшную историю о своем путешествии из Франции в Швейцарию.

Украинка, складывая вещи в сумку, наткнулась на неизвестного ей паука. Паукообразный неожиданно укусил ее в палец. Катарина в панике начала звонить знакомому врачу, который посоветовал ей сфотографировать "нарушителя спокойствия" и отослать снимок ему для консультаций. Врач, увидев фото, рассказал Катарине, что ее укусил паук-волк, который не убьет человека, но может занести инфекцию. В итоге теннисистка отправилась в аптеку, где ей сообщили, что во Франции не обитают ядовитые пауки. Завацкая успокоилась, правда, вновь занервничала, когда ей выписали очень много таблеток.

По возращении из аптеки Катарина сообщила, что убила своего "врага" в 30-минутной схватке, прикрепив фото "паучары". Затем теннисистка выпила антибиотики и отправилась в швейцарскую Беллинцону.

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