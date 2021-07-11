Джокович переиграл Берреттини: видеообзор финала Уимблдона

Сегодня в столице Великобритании Лондоне состоялся финал Уимблдона. Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович одолел в поединке итальянца Меттео Берреттини, и тем самым догнал швейцарца Роджера Федерара и испанца Рафаэля Надаля по титулам Grand Slam. Предлагаем вашему вниманию видеообзор сегодняшней встречи:



Отметим, что Джокович ещё ни разу не проигрывал Берреттини в очных противостояних - на данный момент статистика 3:0 в пользу балканца.

"Телеграф" поминает, что на данном финале присутствовал главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который попал в объективы телекамер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что австралийка Эшли Барти завоевала победу на турнире Большого шлема.