Как гонщики Red Bull веселились за пределами гоночной трассы в 2017 году (Видео)

Команда Red Bull Racing с самого первого своего сезона снискала славу самой веселой в Формуле 1, что не помешало ей добиться успеха и доминировать в чемпионате на протяжении четырех лет. Даже по прошествии 12 лет RBR не утратила такого имиджа. Покатушки гонщиков с прицепленными к машинам домами на колесах, попытка вскрыть и попробовать экзотический фрукт дуриан, танцы в повороте «Красная вода» в Спа и эксперимент с участие в капоэйре – это и многое другие было в 2017 году. Вспомним?