Фернандо Алонсо дебютировал за рулем Toyota Hilux (Видео)

Медиа-служба Toyota представила видеоролик о первом дне тестов Фернандо Алонсо за рулём машины Toyota Hilux, на которой в январе этого года Нассер Аль-Аттия принёс японской марке первую победу в знаменитом ралли-рейде Дакар. Заезд в среду прошёл в пустыне Калахари в Южной Африке. Сначала Алонсо проехал в качестве пассажира с победителем Дакара-2009 Жиньель де Вильерсом, а затем сел за руль сам. Для тестов были подготовлены две секции протяженностью 8 и 17 километров соответственно.