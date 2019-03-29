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Пятница, 29.03.2019

Фернандо Алонсо дебютировал за рулем Toyota Hilux (Видео)

Медиа-служба Toyota представила видеоролик о первом дне тестов Фернандо Алонсо за рулём машины Toyota Hilux, на которой в январе этого года Нассер Аль-Аттия принёс японской марке первую победу в знаменитом ралли-рейде Дакар.  Заезд в среду прошёл в пустыне Калахари в Южной Африке. Сначала Алонсо проехал в качестве пассажира с победителем Дакара-2009 Жиньель де Вильерсом, а затем сел за руль сам. Для тестов были подготовлены две секции протяженностью 8 и 17 километров соответственно.
Автоспорт
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Фернандо Алонсо, Видео, Автоспорт, Ралли, Новости автоспорта, Toyota Hilux.
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