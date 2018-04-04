Лучшие моменты матчей 3 апреля в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня. Среди них оказались невероятный блок-шот легкого форварда Филадельфии Роберта Ковингтона, сокрушительные данки мощного форварда Сан-Антонио Ламаркуса Олдриджа и атакующего защитника Оклахомы Алекса Абринеса, а также роскошный аллей-уп в исполнении игроков Милуоки Бакс Янниса Адетокунбо и Эрика Бледсо.