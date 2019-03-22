Топ-10 моментов игрового дня в НБА за 21 марта (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Вашему вниманию моменты с участием Андре Драммонда (Детройт Пистонс), Кевина Дюранта (Голден Стэйт Уорриорз), Де’Аарона Фокса (Сакраменто Кингз), Донована Митчелла (Юта Джаз), Трея Янгa (Атланта Хокс) и других.