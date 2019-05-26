НБА: лучшие моменты победы Торонто над Милуоки (Видео)

«Торонто Рэпторс» одержали четвертую победу над «Милуоки Бакс» в финальной серии Восточной конференции. Матч в Канаде завершился со счетом 100:94. Отметим, что «Бакс» лидировали в серии со счетом 2:0, но далее «Рэпторс» одержали четыре победы подряд и вышли в финал НБА. Для клуба из Канады это первый выход в финал в истории. В финальной серии «Торонто» сыграет с действующим чемпионом, «Голден Стэйт Уорриорз».