Эмбиид ярко обыграл Лэня: десятка лучших моментов дня в НБА (Видео)

Звезда «Филадельфии» Джоэл Эмбиид помог своей команде обыграть «Атланту» Алексея Лэня (105:103). В одном из эпизодов матча Эмбиид на ведении обыграл украинца и завершил атаку слэм-данком. Этот момент стал лучшим в игровой день.