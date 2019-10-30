Топ-5 моментов НБА за 30.10.19 (Видео)

Эксперты ютуб-канала НБА выделили топ-5 моментов по итогам игрового дня. В подборку супер-моментов попал невероятный аллей-уп лидеров Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Леброн из-дали навесил своему партнеру, а тот успешно и эффектно вколотил мяч в кольцо.