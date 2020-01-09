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Четверг, 09.01.2020

НБА: топ-10 моментов матчей за 8 января (Видео)

Бостон – Сан-Антонио 114:129 (22:34, 25:31, 36:34, 31:30) Бостон: Хэйворд (18), Браун (16), Тайс (15), Тейтум (14), Уокер (6) – старт; Смарт (12), Уонамейкер (9), Оджелей (7), Грин (5), Фалл (4), Эдвардс (3), Г. Уильямс (3), Кантер (2 + 7 подборов). Сан-Антонио: Дерозан (30), Форбс (15 + 6 передач), Олдридж (13), Мюррей (10 + 7 подборов), Лайлс (9) – старт; Уокер (19), Уайт (15), Миллс (9), Гэй (4 + 7 подборов), Юбэнкс (2), Пелтль (2 + 8 подборов), Кэрролл (1), Белинелли (0). Орландо – Вашингтон 123:87 (32:23, 37:29, 28:20, 26:15) Орландо: Вучевич (29 + 9 подборов), Фурнье (19), Берч (11 + 9 подборов), Гордон (10 + 7 подборов), Фульц (6 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Огастин (18), Росс (9), Айванду (7 + 7 подборов), Фрэйзер (6), Бамба (4), Мэджетт (2), Джонсон (2), Джефферсон (0). Вашингтон: Макрэй (9), Томас (7 + 5 потерь), Бонга (6), Пэйтон (4), Маинми (2) – старт; Скофилд (18), Браун (18 + 11 подборов), Пасечник (16), Смит (9).  Индиана – Майами 108:122 (23:31, 26:31, 23:38, 36:22) Индиана: Сабонис (27 + 14 подборов + 6 передач), А. Холидэй (14), Лэмб (13), Тернер (9), Уоррен (3) – старт; Дж. Холидэй (14), Самнер (13), Макконнелл (6), Сэмпсон (4), Макдермотт (2), Битадзе (2), Джонсон (1).  Майами: Адебайо (18 + 9 подборов), Робинсон (17), Нанн (15), Батлер (14 + 7 передач), Ленард (6 + 8 подборов) – старт; Хирро (19 + 7 подборов), Джонс (18 + 7 подборов), Драгич (15), Уинслоу (0), Силва (0).  Шарлотт – Торонто 110:112 OT (31:29, 24:31, 26:22, 19:18, 10:12) Шарлотт: Розир (27), Бриджес (26 + 9 подборов), Вашингтон (12 + 12 подборов + 6 передач), Грэм (11 + 6 передач), Бийомбо (6 + 7 подборов) – старт; Зеллер (14 + 8 подборов), Бэйкон (7), Монк (7 + 7 передач).  Торонто: Дэвис (23 + 11 подборов), Ибака (23 + 11 подборов), Ануноби (19 + 7 подборов), Лаури (15 + 9 передач), Маккоу (13 + 11 передач) – старт; Томас (8), Холлис-Джефферсон (8), Буше (3), Бриссетт (0), Джонсон (0).  Атланта – Хьюстон 115:122 (29:45, 33:32, 23:22, 30:23) Атланта: Янг (42 + 13 подборов + 10 передач), Коллинз (17 + 14 подборов + 4 блок-шота), Хертер (11), Реддиш (7), Хантер (5) – старт; Лень (14 + 10 подборов), Крэбб (9), Гудвин (8), Бембри (2), Картер (0), Уотсон (0), Джонс (0).  Хьюстон: Харден (41 + 10 подборов + 10 передач + 8 потерь), Капела (22 + 22 подбора), Гордон (17), Такер (8 + 17 подборов), Хауз (4) – старт; Маклемор (18), Риверс (10), Хартенштайн (2). Даллас – Денвер 106:107 (32:27, 27:29, 30:30, 17:21) Даллас: Дончич (27 + 9 подборов + 10 передач + 6 потерь), Пауэлл (16 + 8 подборов), Хардуэй (15), Финни-Смит (7), Райт (6) – старт; Сет Карри (14), Клебер (13 + 7 подборов), Джексон (8), Брансон (0). Денвер: Йокич (33 + 7 передач), Грант (15), Мюррэй (14), Харрис (9), Крэйг (5) – старт; Бизли (10), Пламли (10), Моррис (9), Портер (2), Эрнангомес (0 + 7 подборов). Новый Орлеан – Чикаго 123:108 (23:21, 25:27, 44:27, 31:33)  Новый Орлеан: Ингрэм (29 + 8 подборов + 11 передач), Редик (24), Харт (13), Фэйворс (12 + 9 подборов), Болл (11 + 7 передач) – старт; Хэйс (14 + 12 подборов + 4 блок-шота), Александер-Уокер (11 + 6 передач), Мур (6), Мелли (3), Джексон (0).  Чикаго: Лавин (32 + 6 передач), Янг (18), Данн (15 + 6 передач + 5 перехватов), Маркканен (14), Саторански (6) – старт; Уайт (10), Арчидиаконо (5), Хатчисон (3), Корнет (3), Харрисон (2), Валентайн (0), Гэффорд (0).  Юта – Нью-Йорк 128:104 (39:29, 33:24, 23:16, 33:35) Юта: Богданович (20), Митчелл (16 + 6 передач), Гобер (16 + 16 подборов), Инглс (11), О'Нил (8 + 7 подборов) – старт; Мудиай (20), Брэдли (12 + 7 подборов), Кларксон (11), Ньянг (11), Уильямс-Госс (2), Дэвис (1), Такер (0), Морган (0). Нью-Йорк: Пэйтон (13), Портис (13 + 13 подборов + 6 передач), Барретт (10), Буллок (9), Гибсон (4) – старт; Ниликина (16), Дотсон (11), Эллингтон (11), Нокс (6), Робинсон (6), Браздейкис (3), Аллен (2). Голден Стэйт – Милуоки 98:107 (19:19, 20:28, 33:34, 26:26) Голден Стэйт: Ли (15), Робинсон (15 + 7 подборов), Коули-Стайн (10 + 11 подборов), Боумэн (7), Грин (5 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Беркс (19 + 7 передач), Спеллмен (11), Смаилагич (10), Паскалл (4), Эванс (2), Пул (0). Милуоки: Я. Адетокунбо (30 + 12 подборов), Миддлтон (21 + 7 подборов + 6 передач), Бледсоу (16), Б. Лопес (12), Мэттьюз (3) – старт; Коннотон (9 + 8 подборов), Дивинченцо (8), Корвер (4), Р. Лопес (4), Ильясова (0).
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