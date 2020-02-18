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Вторник, 18.02.2020

Яркое промо к матчу с Украина - Венгрия (Видео)

Федерация баскетбола Украины представила промовидео к матчу национальной сборной против Венгрии в отборе на чемпионат Европы 2021 года. Поединок Украина — Венгрия 2 тура квалификации Евробаскета-2021 состоится 23 февраля в Запорожье во дворце спорта “Юность”. Матч начнется в 18.00. Как сообщалось, мужская национальная баскетбольная сборная Украины уже в ближайший четверг начинает выступления в квалификации чемпионата Европы-2021. В Граце команда сыграет с Австрией, а 23 февраля - в Запорожье с Венгрией. Перед отлетом в Австрию сегодня, 18 февраля, украинские баскетболисты провели открытую тренировку в Киеве, в которой приняли участие 16 исполнителей. Сборная Украины выступает в отборочной группе F Евро-2021. Помимо австрийцев и венгров, оппонентами нашей команды в борьбе за путевку на Евробаскет также являются баскетболисты Словении.
Укринформ
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