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Четверг, 07.05.2020

25 лет назад Реджи Миллер увековечил свое имя в истории НБА (Видео)

7 мая 1995 года Индиана усилиями Миллера совершила потрясающий камбэк во втором матче полуфинала Восточной конференции против Нью-Йорка. Главная звезда Пэйсерс в концовке решающей четверти при отставании в 6 очков с интервалом в несколько секунд реализовал два подряд трехочковых броска, а затем добил Никс с линии штрафных. В том матче Миллер за 33 минуты набрал 31 очко, а Индиана в сезоне 1994-95 дошла до финала конференции, проиграв в семи матчах Орландо с Шакилом О’Нилом.
ua-football.com
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Баскетбол, НБА, Видео, Реджи Миллер, Новости баскетбола.
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