Гвоздик - Амар: видео боя

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоевал титул "временного" чемпиона мира по версии WBC, победив единогласным решением судей француза Мехди Амара (34-6-2, 16 КО). Бой не изобиловал острыми моментами и оказался более сложным для Гвоздика, чем предполагали многие эксперты и болельщики, но в целом Александр контролировал ход поединка, явно выиграв большинство раундов. По итогам 12 раундов судьи отдали победу Александру Гвоздику со счетом 116:112, 117:111 и 118:110.