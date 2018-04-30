Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретились через год после боя (Видео)

29 апреля 2018 года, спустя ровно год после своего эпического противостояния, легендарный украинский боксер Владимир Кличко и действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа снова встретились на стадионе "Уэмбли", где прошла их битва. Боксеры примут участие в съемках документального фильма, вырученные средства от показа которого пойдут на благотворительность. "Я вернулся на "Уэмбли" через год после большого боя с главным человеком - Владимиром Кличко", - рассказал Джошуа. "Это пустая арена, но здесь есть один человек, посмотрите, кого я встретил", - отметил британец, развернув камеру таким образом, чтобы в объектив попал Владимир Кличко. "Я был одержим, и многое получил", - заявил украинец.