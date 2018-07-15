Пакьяо - Матиссе: видео боя

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) завоевал титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, нокаутировав в седьмом раунде аргентинца Лукаса Мартина Маттиссе (39-5, 36 КО). Пакьяо доминировал в ринге с самого начала боя и уже в третьем раунде отправил Маттиссе в нокдаун. Второй раз аргентинец оказался на помосте ринга в пятом раунде после короткого левого хука в висок. Ну, а в седьмом раунде Пакьяо нокаутировал Маттиссе еще одним левым апперкотом.