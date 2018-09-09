Бокс. Хргович нокаутировал Мансура (Видео)

Перспективный хорватский супертяж Филипп Хргович (6-0, 5 КО) одержал свою шестую победу на профессиональном ринге, нокаутировав в третьем раунде 46-летнего американского ветерана Амира Мансура (23-3-1, 16 КО). Хргович уверенно выиграл два первых раунда, а в середине третьего потряс Мансура, заставив его "взять колено". После нокдауна бой продолжался еще несколько десятков секунд, пока в самом конце третьего раунда Хргович не отправил своего оппонента в нокаут.