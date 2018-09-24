Усик - Беллью: вышел проморолик к бою (Видео)

Накануне официальной пресс-конференции, посвященной поединку Александра Усика и Тони Беллью, которая пройдет сегодня, 24 сентября, вышел проморолик боя. Как известно, встреча на ринге абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и претендента на все четыре пояса WBA, WBC, IBF и WBO, Тони Беллью, состоится 10 ноября в Манчестере. Напомним, первая дуэль взглядов украинского чемпиона и Тони Беллью состоялась перед боем Энтони Джошуа и Александра Поветкина, который закончился техническим нокаутом в седьмом раунде в пользу действующего чемпиона.